Kruiisifirma pettis kavala käibemaksuskeemi abil kliente. „Pean sama asja eest kaks korda maksma. See on lubamatu!“

Ristlusreisid ei ole teps mitte odavad – hind ühele reisijale algab 1000 eurost ja võib ulatuda mitmekümne tuhandeni, olenevalt kruiisi pikkusest, laevast ja piirkonnast, kus see toimub. Reisijad, kes valisid Norwegian Cruise Line’i (NCL) Hispaania kruiisi, said aga suure pettumuse osaliseks. Selgus, et nende kõik-hinnas-pakett ei ole selline, nad nad algul eeldasid.

Tuli välja, et nad peavad jookide eest maksma lisatasu. Hispaania kasseerib turistidelt tarbitud toidu ja jookide eest 10% käibemaksu. Sama reegel kehtib ka kruiisituristidele. „Meile öeldi selle aasta alguses, et reisijatelt hakatakse jookide tellimise korral võtma 10% käibemaksu,“ ütles kruiisifirma NCL esindaja The Independentile.

Maksust teavitati alles pärast reisipileti ostmist

Käibemaks kehtib reisijatele, kes alustavad oma kruiisi mõnest Hispaania sadamast või läbivad Hispaania riigi alla kuuluvaid veeteid. Iga joogi hind sisaldab 10% käibemaksu.

Suurbritannia Newcastle’i linnast pärit Stephen Donoghue, kes alustas koos oma naisega kruiisi NCL-i laeva pardal Bilbao sadamast, on uue reegli üle äärmiselt pettunud. Ta kirjeldas The Independentile: „Ma pean põhimõtteliselt kaks korda sama asja eest maksma. See on nende rahategemismasin ja see on lubamatu.“

Reisijaid ärritab see, et reeglist teavitati neid alles siis, kui nad olid kruiisipaketi juba ära ostnud. Pakett maksab inimese kohta 23 eurot päevas ning jookide eest peab paar käibemaksu kujul lisatasu maksma kokku üle 500 euro. „Tasu ei sisalda riigivõimude kehtestatud lisatasusid, kui tellimuses pole teisiti kirjutatud,“ kirjutatakse NCL-i veebilehel.