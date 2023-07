Halastamatu. Kui Tallinki kruiisitöötajad eksivad ühe reegli vastu, ootab neid ees karm karistus

Rootsi kruiisidele mõeldes tuleb ilmselt kohe mõttesse öö otsa pidutsemine ja joomine. Kati Heiniö, kes vastutab Tallink Silja meelelahutusprogrammi eest, on oma töö raames käinud rohkem kui 200 kruiisil ja tema ettekujutus soomlastest kui kruiisilaevarahvast on hoopis teistsugune.

Töötajad ei nurise

Heiniö vastutab Stockholmi suunduva kolme laeva meelelahutuse eest, mis tähendab, et ta valib laevadele esinejad lauljate, pianistide, tsirkuseartistide ja tantsutruppide hulgast. Tavaliselt käib ta umbes kaks või kolm korda kuus Rootsi laeval. Heiniö sõnul ei kipu soomlased üldse joogiga liialdama ja see on pigem harv juhus, kui nii juhtub.

Heiniö ei mäleta, et ta oleks märganud, et reisijad oleksid esinejatega ebaviisakalt käitunud. Tema sõnul ei ole esinejaid ahistatud. Laeval esinejad peavad kruiisidel olema täiesti kained ja töölepingus on rangelt sätestatud, et alkoholi ei tohi tarbida.