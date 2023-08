FOTO | Soomlaste ehitatav röögatu kruiisilaev lööb internetis laineid

CNN-i postitus Soomes toodetud laevast on kogunud ligi 30 miljonit reaktsiooni ja kümneid tuhandeid kommentaare. X-is jagatud fotol on näha laeva tagaosa, kus paistavad silma nii ulatuslikud terrassialad kui ka basseinid, mille kohal kõrguvad looklevad veeliumäed.

Päris lõbustuspargi kohal on ka tenniseväljakud. Alumistel korrustel jääb aga silma läbi laeva kulgev jalutuspromenaad.

„Pean tunnistama, et see näeb päris kena välja,“ kommenteeris üks X-i kasutaja. Samas on neidki, kelles tekitab hiigelsuur laev vastikust: „Milline inetus!“