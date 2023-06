Kahel pimedal reisijal kästi lahkuda kruiisilaevalt enne selle väljumist. „See oli alandav!“

Pam May ja Jennie Bailie, kes on pimedad, ütlesid ITV News'ile, et neil paluti mais P&O Cruises Ventura laevalt lahkuda seoses tervisekaitse ja ohutusega. „See oli alandav jaa tundsime end kui kurjategijad,“ sõnas nad. „Me seisime seal ja pidime arutama, miks meil on õigus reisida ja minna puhkusele omal käel, nagu kõigil teistelgi,“ ütles May väljaandele.

Lisaks pandi nad kaheks tunniks tuppa, enne kui nad Inglismaal Southamptonis laevast välja saadeti. Nad palusid võimalust kasutada tualetti, kuid seda ei võimaldatud neile. Pärast koju jõudmist nõudis P&O neilt mõlemalt peaaegu 900 naela (1130 dollarit) tühistamistasu, mis on kruiisi hind.

May ütles, et nad ei saanud midagi öelda enda kohta. „Nad lihtsalt otsustasid, et kuna me oleme pimedad, siis meil pole reisile asja.“

P&O Cruises ütles Business Insiderile: „Kuigi me tahame, et kõik meie külalised saaksid meiega veeta kvaliteetaega, on meie prioriteediks alati kõigi pardal viibivate inimeste ohutus ja heaolu. Meil on väga kahju, et need külalised ei saanud meiega reisida. Me oleme neile pakkunud täielikku hüvitist nende puhkuse eest, kaasa arvatud kõik tekkinud kulud.“

2022. aasta novembris ütles Virgin Voyages, et tal on ääretult kahju, kui pimedal Donovan Tildesley'l paluti lahkuda kruiisilaevalt enne selle väljumist Miamist, vahendas Daily Hive. Olukorda sekkus ka ettevõtte juhtkond ning Tildesley lennutati Hondurasse, et ta saaks kruiisiga ühineda.