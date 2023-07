Perepoeg eemaldati Vahemere luksuskruiisilt. Isa kaebas laevafirma kohtusse, kuid laevakaamerad näitasid tõtt

Laevafirma hinnangul oli hagi alusetu. Ettevõtte sõnul peab isa jõudma arusaamisele, et täiskasvanud poeg, kes on käitunud vägivaldselt, võidakse laevalt eemaldada.

Laevandusettevõte nõudis, et isa hüvitaks kohtukulud. Isa nõudis kohtukulude mõistlikku hüvitamist muu hulgas seetõttu, et isa esitatud hagi oli peaaegu identne poja poolt laevandusettevõtte vastu algatatud hagiga.

Ringkonnakohus väitis, et üldiselt võivad kohtukulud olla mõistlikud, kui üks kohtuvaidluse pool on rahvusvaheline äriühing ja teine on eraisik, kes on tarbija.