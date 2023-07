Amsterdam plaanib keelata kruiisilaevade linna saabumise. „Peame kruiisituristist võimalikult kiiresti vabanema“

Kui meede kehtestatakse, pannakse kinni Amsterdami rongijaama lähedal asuv kruiisilaevade terminal. Ametiasutused on keelu rakendamisega saanud inspiratsiooni Veneetsiast, mis võttis kaks aastat tagasi vastu sama otsuse ja on sellest ajast alates näinud õhusaaste 80-protsendilist vähenemist.

„Kruiisireisija on selline turist, kellest Amsterdam peab võimalikult kiiresti vabanema, sest neid on kesklinnas tohutult palju ja sellega kaasneb hulk ebameeldivusi,“ ütles Rooderkerk.

Õhusaaste on üks peamiseid põhjusi, miks Amsterdam tahab kruiisilaevadest vabaneda. Kohalike elanike tellitud uuringus leiti, et üks kruiisilaev tekitab sama palju lämmastikku kui 31 000 veoautot, mis ringteel pidevalt edasi-tagasi sõidaks. Samuti on probleemiks see, et kruiisilaeva mootorid töötavad ka siis, kui laev on sadamas. Vastasel juhul kaoks laeval elekter.