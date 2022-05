Eesti esimesed Michelini restoranid selguvad juba sel kolmapäeval

“Michelini hindajad on külastanud restorane juba kuude kaupa, kuid kõik toimub incognito. Seega me keegi veel ei tea, mis restoranid Michelini giidi saavad, ja isegi seda mitte, kui palju neid võiks olla, kuid kolmapäeva õhtul saab see selgeks,” selgitas Lepik ning rõhutas, et see on suur tunnustus meie toidukultuurile.

Tema sõnul on Michelinil oluline positiivne majanduslik mõju. „Uuringute järgi pikeneb reisijate sihtkohas veedetud aeg ning Michelini tunnustusega restoranide käive suureneb 20-50 protsenti. Positiivne mõju kandub ka teistele ettevõtetele, näiteks lisandub ööbimisi hotellides,“ sõnas Lepik.



Rohkem kui 100-aastase ajalooga Michelini restoranigiid (the MICHELIN Guide) on jõudnud ligi 40 riiki neljal kontinendil. Giid soovitab rohkem kui 15 000 tunnustatud restorani, millest tärnidega restoranide osakaal on umbes viiendik.



Parimad restoranid kuulutatakse välja igal aastal. Kõige kõrgemaks tunnustuseks on tärnid, mida on võimalik saada kuni kolm. Kui restoran tärnideni ei küüni, kuid on siiski heal tasemel, tuuakse see giidis esile ühega kahest tunnustusest.