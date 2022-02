Tänavuste Eesti turismiauhindade nominentide nimekiri on mõnusalt mitmekülgne

Turismiobjekti auhind antakse traditsiooniliselt ettevõtmisele, mis on eelneva aasta jooksul teinud silmapaistvat tööd kodumaise turismi edendamisel. ETFLi peasekretäri Merike Halliku sõnul on tänavune nominentide nimekiri mõnusalt mitmekülgne. See näitab, et vaatamata juba kaks aastat turismi vaevanud pandeemiakriisi kiuste on Eestis palju turismiga seotud ja külastajatele avastamisrõõmu pakkuvaid ettevõtmisi.

“Traditsiooniliselt oleme need auhinnad välja andnud Touresti pidulikul avamisel. Kuigi järgmine Tourest toimub alles 2023. aasta veebruaris, pole põhjust oma eestimaiseid turismiobjekte ja -edendajaid jätta vääriliselt tunnustamata,” ütles Hallik.

Aasta Turismiobjekti auhinnale kandideerivad tänavu Lee Resto ja Lore restoran, Hara sadam, Kadrioru kirjandustänav, Paks Margareeta ja Meremuuseum, Kruiisiterminal, MTÜ Soomaa Turism ning Ajakeskus Wittenstein Paides.

„Lee Resto ja Lore restoran on väga tublilt ja pikalt tegutsenud Eesti maitsete esindajana modernsel kujul, kasutades maksimaalselt kohalike tootjate toorainet. Turismifirmadele on nii Lee kui ka Lore väga head koostööpartnerid. Kadrioru Kirjandustänav on osa Eesti rikkalikust kultuuripärandist. Festival pakub heal tasemel kultuuriprogrammi, avatud on hoovikohvikud. Kadrioru Kirjandustänavale püstitatud Lugemispaviljoni ees on alati eesti kirjandusest huvitatud inimesi. Paksu Margareetat ja Meremuuseumit teavad isegi kõik lapsed. Sealsed väljapanekud on tõeliselt harivad ja huvitavad, interaktiivsus sobib erinevatele vanusegruppidele,“ märkis Hallik.