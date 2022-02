Kesk-Eestis tarkust kogumas | Mis tagab naise igavese ilu? Kas räätsadega saab liuelda? Kuidas maitseb nõgesevein?

Kirjutas Kairi:

Kohe, kui meie väike seltskond on koroona kiirtestid tehtud saanud, võib reis Raplamaale ja Järvamaale alata. Miks just sinna? Need maakonnad on paljudel eestlastel oma kodumaa avastamise retkedel kahe silma vahele jäänud, sest asuvad liiga… keskel? Ikka minnakse saartele või Lõuna-Eestisse või Ida-Virumaale, aga vabariigi keskpaigast, kuhu tegelikult kusagilt Eesti otsast eriti pikk maa pole, sõidetakse tihti heal juhul lihtsalt läbi. Tegelikult võiks see, et meie riigil on olemas niivõrd põnev keskosa, meelitada sinna kokku puhkama inimesed, kes üksteisest kaugel, Eesti eri otstes elavad. Juba vanarahvas tuli ju keskpõrandale kokku. Siit hea idee ka ettevõtetele, mille harukontorid ja töötajad Eesti eri otstes asuvad — saage kokku Kesk-Eestis. Anname mõned ideed, kus Järvamaal ja Raplamaal mõnus aega veeta on.

RAPLAMAA

Atla mõis

Atla mõis on Eesti üks vanimaid mõisaid, mida on allikates esmamärgitud aastal 1241. Mõisal on läbi aastasadade olnud palju omanikke, selle keldrites on hoitud kinni mässulisi, see on maha põlenud ja seal on asunud sovhoosi keskus. Praegune omanik Raivi Juks ostis mõisa aastal 1997 lagunenuna ja hakkas seda otsast korda tegema. Mõis, mida meie nägime, oli ilus ja uhke ning mõisahärra Raivi Juks ja mõisaproua Kristel Luige, kes ise elavadki mõisa peahoones, tutvustasid meile lahkelt oma valdusi, kuhu kuuluvad lisaks peamajale veel Mõisakeraamika pood vanas viljaaidas, kohvik ja Piparkoogi Kuningriik ning Mõisakeraamika tehas endises rehielamus. Taastatud on parkmets, jääkelder, saekaater ja moonakate maja. Mõisa põllul kasvatatakse sini-kuslapuud, mida Eestis väga ei tunta, aga mille marjad on väga maitsvad ja kasulikud.

Kirjutas Keiu: