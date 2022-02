Aasta turismiedendajaks valiti Aivar Ruukel ja Aasta turismiobjektiks Paks Margareeta - Eesti Meremuusem

„Soomaa ei ole tuntud loodusturismipiirkond mitte ainult Eestis, vaid on jõudnud ka maailmakaardile. Aivar Ruukel on haabja õpitubasid, seminare ja haabja ehituslaagreid korraldanud kümneid aastaid ning kindlasti annab kultuuripärandi nimekirja jõudmine sellele ajalooliselt kogukondlikule tegevusele populaarsust juurde ka nooremate põlvkondade seas,“ ütles Hallik.

Aasta turismiobjekti tiitli pälvis tänavu Paks Margareeta - Eesti Meremuuseum, mis on olnud oma uuendatud ekspositsioonidega eeskujuks nii Eestis kui ka Euroopas. Halliku hinnangul on Paksu Margareeta väljapanek tõeliselt võimas, põnev, interaktiivne ning sobib erinevatele vanusegruppidele.

„Eelmisel aastal jõudis Meremuuseumi Paksu Margareeta uus ekspositsioon oma kvaliteetse väljapaneku ja lugudega Euroopa muuseumiakadeemia Luigi Micheletti auhinna kategoorias kolme parema sekka, mis on väga suur tunnustus, sest äramärkimise nimel võistlevad kümned muuseumid üle kogu Euroopa,“ rääkis Hallik. „Lisaks on Meremuuseum olnud nõutud hitt muuseumikülastajate hulgas.“

Daisyt võib lugeda Eesti tänapäeva turismisektori alusepanijaks ning ühtlasi ka Baltimaade vanima reisimessi Touresti ristiemaks. Daisy on olnud Euroopa Reisibüroode ja Reisikorraldajate Liitude katusorganisatsiooni ECTAA juhatuse liige, võtnud osa arvukatest rahvusvahelistest turismialastest kohtumistest ja tegevustest ning sihikindlalt rääkinud Eesti turismile olulistel teemadel, sealhulgas kirjutanud kümneid artikleid ja arvamuslugusid.

„Daisyt kutsutakse turismiringkondades hellitavalt Eesti turismi esileediks ning tema vitaalsus ja sügav lugupidamine Eesti kultuuri vastu on nakatanud mitmeid järgnevaid turismipõlvkondi,“ märkis Hallik. „Lisaks Tallinna vanalinna ja muu Eesti turismipärandi tutvustamisele on Daisy edendanud kunsti ja disaini kogumist, iga-aastased on tema oma kogude või tööde näitused.“