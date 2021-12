Tiit Pruuli: jabur on soovitada turismisektoril ärimudelit muuta

Viimastel nädalatel on räägitud, et reisifirmadel läheb hästi. Mõnel lähebki, kinnitab Tiit Pruuli. Kuid see minek on nagu Ameerika mägedel: kunagi ei tea, millal jälle kuristikku kukutakse. Uus koroonaviiruse tüvi juba kaevab reisimisele auku. Pruuli sõnul ei ole praegu vaja rääkida kogu turismisektori toetamisest, ent valitsus võiks lõpetada hämamise ja otse öelda, mida kavatseb toetada ja mida mitte. Midagi tuleb ette võtta väikeettevõtetega, kes on teenindanud Eestisse tulevaid turiste. Neil on toetuseta edaspidi väga raske elus püsida.

Mullu mais, koroonapandeemia esimese laine haripunktis andis turismifirmade liit valitsusele teada, et kui kriisist väljumiseks toetusmeetmeid ei pikendata, koondatakse reisisektoris üle poole töötajatest. Kuidas on tegelikult läinud?



Statistikat vaadates oli meil 2020. aasta jaanuaris 235 reisifirmat, tänavu oktoobris 165. Ka töötajate arv on umbes kolmandiku võrra väiksem (1145 vs. 760). Viimastel nädalatel oleme kuulnud rõõmsaid avaldusi, et turism taastub. Koroonaaeg on nagu lõbustuspargis Ameerika mägede atraktsioonil üles-alla sõitmine. Ent lõbustuspargis tean, et atraktsioonil on ohutustunnistus, koroonaaja Ameerika mägedel garantiid ei ole. Turismi mõjutavad emotsioonid. Viimane näide on koroonaviiruse uus tüvi. Me ei oska selle nimegi veel hääldada ega tea, mis tagajärjed sel uuel mutatsioonil on, kuid juba krutiti üles tohutu paanika. On inimesi, kes teevad ümber oma aastalõpu reisiplaane.