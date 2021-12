Turismiliidud soovivad Euroopalt reisimisega seotud ühtlustatud reegleid

Eesti Euroopa Parlamendi liikmetele saadetud kirjas mainivad turismiliidud, et nende hinnangul on põhilised ja kõige kiiremini lahendust vajavad reisimisega seotud probleemid Euroopas terveid riike välistavad valgusfoorisüsteemid, mis tuleks kõrvale jätta, erinev vaktsineerimispassi kehtivusaeg, mis varieerub hetkel 6-12 kuu vahel, erinevad piiriületaja ankeedid ning lisanõuded väljastpoolt Euroopa Liitu siia reisijatele.

„Näeme, et Euroopas on vaja ühiselt kokku leppida vaktsineerimispassi kehtivusaeg, mis peaks olema üle Euroopa sama. Lisaks tuleks kõigis Euroopa riikides kiiremas korras kasutusele võtta ühtne ja digitaalne piiriületaja ankeet, mida on reisile minnes mugav täita ja mis väldiks praegust segadust, kus eri riikide ankeedid on väga erinevad," selgitas Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

„Samuti peaks Euroopa Liit ühtselt tunnustama kõiki WHO kinnitatud koroonavaktsiine ja mitte seadma lisanõudeid inimestele, kes reisivad siia väljastpoolt Euroopa Liitu ning kui inimene suudab enda viirusohutust negatiivse testi või vaktsineerimistõendiga kinnitada, peaks liikumine olema tema jaoks vaba," lisas Hallik.

Turismiliitude sõnul on koroonaviiruse jätkuv levik ja Euroopa Liidu riikide piirangud reisimisele on pannud liikmesriikide, sealhulgas Eesti reisiettevõtted väga keerulisse olukorda. Riikidevaheline reisimine on häiritud ja liialt keeruline, mistõttu on paljude turismivaldkonnas töötavate inimeste töö jätkuvalt ohus.

„Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) on viidanud, et praeguses epidemioloogilises olukorras on reisimispiirangud viiruse leviku tõkestamisel ebaefektiivsed ja ei too endaga kaasa mingit kasu rahvatervisele. Piirangutel on aga teistpidi väga reaalne negatiivne mõju majandustele ja juba niigi raskustes olevale turismisektorile, seetõttu näeme tungivat vajadust paremate ja ühtlaste regulatsioonide järele," ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla.