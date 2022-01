VEEBRUARI REISISOOVITUSED | Kaheksa parimat kohta, kuhu aasta kõige lühemal kuul puhkama sõita

Linnapuhkus Euroopas muudab põhjamaise talve heledamaks. Ning suhteliselt väikese eelarvega on võimalik kaugemale suunduda. Soome elustiiliajakiri Napsu toob veebruari reisisoovitustena välja just need kaheksa paika, mille hulgast leiab endale sobiva iga maitsega reisisell.

Hongkong

Neil, kes soovivad vältida kuumust ning suuri turistide horde, tasub aasta alguses vaadata Hongkongi poole. Seal pakutakse hüva rooga ning ilmast olenemata suurel hulgal ostlemisvõimalusi. Veebruar on selles pulseerivas miljonilinnas kuiv ja jahe kuu. Seega on vaatamisväärsusi lihtne ja kerge kuiva jalaga nautida.

Kevadfestival on veebruaris toimuv mitmepäevane üritus, mil tähistatakse hiina uut aastat. Ning sealt saadud elamused on unustamatud. Pidustused algavad Hongkongis tavaliselt veebruari esimesel või teisel nädalal. Sel ajal on ka suured allahindlused kauplustes ning kaubanduskeskustes.

Hawaii, USA

Veebruaris Hawaiil viibimine pole sugugi halb otsus. See on aeg, mil selles küllalt kallis sihtkohas on saadaval keskmisest odavamad hotellid. Sageli on hinnad kuni 40% soodsamad. Veebruar on talvekuudest üldiselt kõige kuivem ning päike hellitab siin aasta läbi kõiki.

Lisaks mõnusale rannaelule pakuvad Hawaii saared ka põnevaid elamusi. Talv on näiteks just see aeg, mil piirkonnas liiguvad suured küürvaalad ja neid võib näha lausa rannikult.

Põhisaarelt Oahult on lihtne külastada ka teisi saari.

Berliin, Saksamaa

Berliin võlub tegelikult aasta läbi. Linn pakub mitmekesiseid iganädalasi kultuurielamusi nii muuseumites kui ka kontserdisaalides. Paljudes parkides ootavad jääs tiigid uisutajaid ning elanikud istuvad kohvikutes kuumi jooke nautides.

Oma asukoha tõttu on Berliin sobiv koht kiireks nädalalõpumatkaks ning talvine linn pakub kuuma ajaga võrrelduna täiesti erinevaid elamusi.

Berliini rahvusvahelist filmifestivali Berlinale peetakse samuti veebruaris ning linnas on siis võimalik näha suurel hulgal filmitähti ja rahvusvahelist glamuuri.

Taiwan