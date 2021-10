REISIHOROSKOOP | Ei mingeid tülisid! Loe, milline on sinu tähemärgile sobivaim reisikaaslane

Jäär

Jäär on iseseisev maadeavastaja, kes naudib pidevalt uute tippude vallutamist ning enda proovile panemist. Temaga on puhkusel puhkamine täiesti välistatud, kuna pidevalt on tuli takus ja kiire-kiire. Jäärale on seetõttu vaja leplikku reisikaaslast, kes kõigega vastu vaidlemata kaasa läheks. Kaalud näiteks on justnimelt sellised — nad ei oska kunagi iseseisvalt otsuseid vastu võtta ja on väga rahul, kui keegi teine juhtpositsiooni enda kätte haarab. Lisaks on Kaalud suurepäraseks lepitajaks emotsionaalsetes olukordades, mille Jäär on tekitanud.

Sõnn

Kuna Sõnn on väga kangekaelne, peavad isegi reisil olles kõik nende pilli järgi tantsima ning neid ümmardama. Nad naudivad sensuaalseid ning luksuslikke elamusi, eksootilisi toite ja rahulikku päevitamist privaatses rannas. Kuna Vähid armastavad reisile tuua kaasa koduseid mugavusi, on nad Sõnnile ideaalseks kaaslaseks, sest kummalegi ei pea mitu korda ütlema, et võiks vaatamisväärsuste vahet kappamise asemel hoopis päev otsa basseini ääres kokteile limpsida.

Kaksikud

Sotsiaalse liblika ja igavese üliõpilasena on Kaksikutel pidev oht ära tüdineda ja tujutsema hakata. Nende jaoks on ideaalne reis selline, kus saab pidevalt otsuseid muuta ja spontaansusi sisse pikkida. Kuna Kaksikud tahavad ühel hetkel sinna ja teisel tänna, on ainus, kes selle maratoniga suudab sammu pidada, Ambur, kellel pole midagi selle vastu, et Kaksikud viimase 5 minuti jooksul 7 korda plaane on muutnud — peaasi, et ees ootaks uus ja huvitav elamus.

Vähk

Vähile meeldib kodus istuda ning seetõttu meeldivad neile aeglased, sõbralikud ja hubased paigad, kus on lihtne end mugavalt tunda. Neile ei meeldi planeerida ja logistilised probleemid ajavad neid hulluks, seetõttu on Vähi jaoks tõeliseks naudinguks järgida lihtsalt kellegi teise juhiseid. Neitsi täidab seda rolli suurepäraselt, haarab juhtpositsiooni ja juhib tundlikku Vähki õrnalt ühest päevakava punktist teise. Samal ajal aitab Vähk Neitsi lõõgastuda.

Lõvi