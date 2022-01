KÜSITLUS | Eestlased armastavad reisida koos perega ja eelistavad viimase hetke pakkumisi

Vastanute hinnangul võiks puhkus seni kehtestatud paarikümne päeva asemel kesta vähemalt viis nädalat. Uuring keskendus just viimase ehk pandeemia aegse aasta jooksul välja kujunenud reisimise trendidele.

Enamik Eesti vastanutest nõustus, et nad hoidusid pandeemia vältel välismaale reisimisest (40%), kuid lausa 33% nimetasid, et haiguspuhang ei muutnud sugugi nende reisiplaane ja kõik toimus tavapärases rütmis. Veerand vastanutest tunnistas, et ei saanud pandeemia ajal reisida nii nagu oleks soovinud.

Küsimusele, mis muudab teie puhkuse täiuslikuks, vastati peamiselt, et selleks on puhkus koos pere ja/või partneriga, teisele kohale jäi vastusevariant, et soovitakse puhkuse ajal toimetada aias või suvilas ja kolmandana nimetati eksootilisi sihtpunkte. Üksinda reisimine jäi kõige vähem eelistatute sekka, samuti spetsiifilisemad linna- ja spordireisid.

Novatours Eesti turundusjuhi Olev Riisbergi sõnul on uuringu tulemused ootuspärased. „Inimesed hoidsid meeled avatuna ja vaatamata pikale koroonakriisile ei lastud reisijanul kustuda. Vaheldust ja kosutust nii füüsiliselt kui vaimselt vajame me kõik ning otsus minna puhkusereisile annabki selleks hea võimaluse. Samas on see ka investeering endasse ja oma lähedastesse,“ nentis Riisberg. „Ehedad emotsioonid ja tutvumine teiste kultuuridega laiendab silmaringi ning avab uued perspektiivid kodusele argielule,“ lisas ta.

„Kindlasti on suurenenud individuaalreisijate hulk, kes on meie juurde tagasi pöördunud ja otsustanud taas kasutada reisikorraldajate pakette. Kontrollitud teekonnaga otsereis, kombineeritult vastutustundliku reisiteenusega, on kõige ohutum valik reisimiseks ka praeguses olukorras,“ jätkas Riisberg.