Plaanid mõneks ajaks soojale maale kaugkontorisse kolida? Parimad linnad maailmas, kus eemalt tööd teha

Sülearvuti ja internetiühendus on ainsad, mida mõned ametid kaasaajal nõuavad. Ning paljud diginomaadid seda võimalust ka kasutavad, elades ja töötades mitmetes maailma erinevates linnades. Enne tuleb muidugi kindlaks teha, kas internetiühenduse kiirus uues peatuspaigas on ikka sobiv, milline on kohalik kliima, kui kerge on saada viisat ning leida head kontorit, näiteks mõnda kohvikut või muud sarnast paika.

Linn on mugav ja odav, raha pärast ei pea muretsema. Ka viisatingimused on viisakad ja elustiil rahulik. Saadaval on palju lühiajaliselt väljaüüritavaid elamispindu. Ning muidugi väga hea toit!

Linn on rolleriga liiklemiseks piisavalt väike, ka taksosõit on odav. Linnast välja minna, maapiirkondade, mägede ja järvede ilu nautida on lihtne. Ka ajalugu on avastamiseks piisavalt palju. Leidub nii kaasaegset kui traditsioonilist Tai kultuuri.