TOP 10 | Need on maailma kõige rohkem pildistatud vaatamisväärsused — mitu neist sinul pildile püütud on?

Viimasel aastal on paljudel suurtel reisifännidel ära jäänud reiside asemele tekkinud uus hobi — vanade reisialbumite korrastamine. Pole paremat aega selgitada välja, mitut maailma enimpildistatud vaatamisväärsust sinu pildikogu sisaldab.

Toome ära nimekirja maailma enimpildistatud vaatamisväärsustest — tagantpoolt ettepoole.

10. Budapest — St Stepheni katedraal



Suuruselt kolmas kirik Ungaris on tähtis Budapesti sümbol ja sai nime Ungari esimese kuninga järgi.

9. Buenos Aires – Caminito



Turistilikus Boca kvartalis asuv munakivisillutisega Caminito on väike kitsas tee, mida palistavad värvilised majakesed. See kõik on liigagi turistilik, kuid seda veidi ülepingutatud sagimist tasub pildistada.

8. Firenze – Michelangelo väljak

Kui heita pilk Google´i pildiotsingusse, siis enamus pilte pole tehtud mitte ruudukujulisest väljakust endast, vaid postkaardivaatest alla Firenzele.







7. Monte Carlo – Hôtel de Paris Monte-Carlo

Hôtel de Paris Monte-Carlo on luksusliku elu sümbol ja kõik turistid olenemata oma rahakoti paksusest tahavad näidata, et nad on “rikaste ja ilusate” juures ära käinud. Pildistamiskoha boonuseks on veel see, et samas on filmitud James Bondi film GoldenEye.



6. Veneetsia – Ponte dell’Accademia



Seda silda teavad kõik, kes kunagi Veneetsiat piltidelt on näinud. Seda silda teavad kõik, kes kunagi Veneetsiat piltidelt on näinud. Miks just seda silda pildistatakse, ei tea enam keegi, aga see vaade on juurdunud paljude turistide alateadvusse, mis sunnib õigel hetkel õigesse kohta sattudes kaamera päästikule vajutama. Või siis seda tegema hoopis sillal seistes.

Igatahes on kaamerate ja telefonidega pilti klõpsivate inimeste hulk nii sillal kui selle suunal Veneetsia kõrgeim. Mis on väga üllatav, oleks arvanud, et fotograafe tõmbab magnetina hoopis Piazza San Marco — „Euroopa külalistetuba”, nagu Napoleon on öelnud. See on sammastega ääristatud elegantne väljak, mille ühes otsas asuvad Püha Markuse basiilika unised kuplid, kaared ja säravkuldsed mosaiigid.