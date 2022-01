Kasvata uuel aastal oma sääste: 15 nippi, kuidas reisides raha kokku hoida

Otsi tasuta tegevusi

Kui uurida, mis üritusi piirkonnas toimub, leiab kindlasti selliseid, mis on tasuta. Näiteks võib selleks kasutada sotsiaalmeediat, guugeldada või lihtsalt jõuda sihtkohta ja esimesel õhtul teha väike jalutuskäik ning uurida plakateid. Alati toimub midagi põnevat ja ka sel viisil on võimalik linnaga hästi tuttavaks saada.

Rendi tuba, kus on köök või vähemalt mikrolaineahi

Paljud inimesed ei viitsi küll reisil olles ise süüa teha ja eelistavad kõike väljas osta, ent see võib kujuneda liiga kulukaks. Sööma aga peab ja seetõttu on hea, kui saab ööbimiskohas midagi ise valmistada. Kohalikust poest tooraineid ostes tuleb kõik kindlasti oluliselt soodsam ja võib-olla ka tervislikum.

Osta toitu kohalikust poest või turult

Turud on hea koht söögi ostmiseks, sest päeva lõpus lastakse hinnad alla ja nii võib saada toidukaubad palju soodsamalt. Kohalik pood on samuti hea, sest nii võib ise valmistada kohalikku toitu ilma, et peaks maksma kallist restoranihinda. Lihtne viis on osta kala või liha kohalikust poest ja see ise valmistada.

Võta snäkid ja vesi ise kaasa

Eriti hästi toimib see lastega. Tahes-tahtmata tekib lastel pikkadel reisipäevadel vajadus erinevate snäkkide järgi. Seetõttu on mõttekas osta snäkid ja vesi mingist majutuskoha juures asuvast väikesest poest varem valmis. Vaatamisväärsuste juures ja kohvikutes on need lihtsalt palju kallimad. Sealt tasub osta aga vaid selliseid asju, mida saab ainult sealt ja mitte kuskilt mujalt.

Kasuta punkte

Tuntud hotellikettidel on punktisüsteemid, millega võidad hinnas. Nii et kui eelistatud ööbimispaik on hotell, on mõttekas kasutada hotellikette, sest nii kogud punkte ja saad hiljem paremaid pakkumisi. Jällegi hea viis, kuidas raha säästa. Samuti on punktisüsteemid ka erinevatel lennufirmadel, misläbi saab samuti häid pakkumisi.

Kasuta turistikaarti