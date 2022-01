LENNUPILETITE OSTUKORV | 32 odavaimat lendu algusega Tallinnast, mis praegu saadaval

Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks.

Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas. Eelmise ostukorviga võrreldes on toimunud suured kõikumised. Enam pole saadaval alla 10-euroseid edasi-tagasi piletid Tallinnast erinevatesse Euroopa sihtkohtadesse. Samuti on haihtunud 50-80 euroga saadaval olnud kombineeritud lennupiletid Kanaari saartele. Keskmine hinnatase on kasvanud.