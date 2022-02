Kuidas supersäästlikult reisida? 10 nippi, mis ei maksa tõesti mitte midagi

Siin on kümme lihtsat lahendust, kuidas odavamalt öömaja saada, autot rentida või lennupiletit leida.

Parim aeg lennupiletite ostuks

Selle kohta, millal on kõige õigem aeg lennupileteid osta, on tehtud sadu uuringuid ning kokkuvõtteks on välja joonistunud kindel muster. Kui alustada reisi kesknädalal, saab piletid odavamalt, samuti on soodsam lendamine augusti lõpus või jaanuari alguses, kui nõudlus on väiksem ja inimesed paiksemad. Parim aeg on osta lennupilet kaheksa nädalat enne väljalendu. Broneeri teisipäeva hommikul, siis on tagasi müüki paisatud nädalavahetusel tehtud, kuid tasumata või tühistatud broneeringud.

Odav hotell telefoni teel

Parim viis leida kesklinnas odav hotell on kohapeale helistades. Aitab helistamine viimasel minutil ja kui pole just tipphooaeg, mil kõik hotellid on täis, siis võib juhtuda, et küsides soodsaimat hinda see leitaksegi.

Mine autot rentima varahommikul

Kui saabud näiteks hommikul autorendi lahtitegemise ajal, on paljud rendiautod veel tagasi toomata. See tähendab, et odavaima ja pisema auto asemel peab rendifirma pakkuma suuremat ja paremat autot sama hinnaga.

Ühistransport on rahakoti sõber

Kui tahad odavalt ringi liikuda, on loomulikult parima hinnaga ühistransport. See on ka keerulisim viis liikumiseks, sest iga riigi bussid-trammid või metrood on natuke erinevad. Kuid kohaliku transpordisüsteemi toimimise tundmaõppimine võib eriti just suurlinnas säästa oluliselt reisikulusid. Lisaks on närvilise liiklusega linnas raske ise rendiautoga liikuda ja taksod võivad erinevalt metroost venida sihtkohta läbi ummikute tunduvalt kauem ja kallimalt.

Muuseumid — alati on need mõnel päeval või õhtul tasuta!

Paljudesse maailmakuulsatesse muuseumidesse küll iga päev niisama ei saa — aga tihtipeale on need ühel päeval nädalas tasuta, kindlasti on need seda rahvusvahelisel muuseumipäeval (18. mai), mil tasuks külastada just neid kõige kalleimaid muuseume.