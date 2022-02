Kuhu minna päikest otsima veebruarikuus? Piletid paradiisi on soodsamad kui kunagi varem

Kui kõik on kenasti puhas, siis saab vabalt Tais ringi reisida. Algupärases Test & Go programmis oli võetud reegliks ainult üks öö. Samas tuleb arvestada, et praegune reeglistik pole kivisse raiutud ning kõik võib tulevikus veel muutuda.

Suurepärane näide hinnasulast on otselennud Phuketile algusega Helsingist. Hinnakääride hekseldamise alt läbi käinud viimase hetke lendude hinnad on kukkunud lausa 240 euroni. Kunagi peeti isegi 380-euroseid viimase hetke hindu samale lennuliinile jahmatavalt heaks.

Sandbox programm töötati välja Tai poolt, et normaliseerida turismi taasalustamist riigis. Minimaalselt seitse päeva kindlas regioonis (enamjaolt oli selleks Phuket) sertifitseeritud SHA+ hotellis ning seejärel oligi turist vaba. Saadaval oli näiteks ka Samui Plus.

Talvistest sihtkohtades on eestlaste seas Tai üks kõigi aegade favoriite. 2021/2022 talvisel hooajal on aga huvi Tai kohta olnud tavapärasega võrreldes kõikuvam. Põhjus on otse loomulikult seotud kuningriigi poolt kehtestatud koroonaviiruste reeglite ja piirangutega.

#2: Seišellid

Seišellid on Taiga võrreldes olnud alati veidi rohkem premium-taseme sihtkoht. Lennupiletid on keskmisest kallimad ning saared on peamiselt tuntud just luksklassi majutusasutuste poolest. Samas on heade reisidiilide korral Mahele maandumise huvi olnud igast mastist puhkusereisijatel.

Veebruaris on Seišellidel kuumemad temperatuurid. Kõrgemate termomeetrinäitudega kaasneb suurem risk parajateks troopilisteks padukateks. Samas pole see olukord võrreldav vihmaste päevadega Eestis, mis võivad näida lõpututena. Seišellidel tuleb maha pikem raju sahmakas, misjärel hakkab uuesti kuum päike pealage paitama.

Artikli kirjutamise hetkel peavad eestlased tegema testi vähemalt 72 tundi enne saabumist. Negatiivse testitulemusega pääseb riiki, ent ööbida tuleb valitsuse poolt sertifitseeritud majutuskohtades. Samas puudub igasugune vajadus karantiini järele, mis muudab Seišellid üsna atraktiivseks sihtkohaks.

#3: Maldiivid

Maldiivid on saanud paljudele troopilistest puhkusereisidest unistajatele paradiisi võrdkujuks. Turistidele hetkeseisuga karantiini ei rakendata. Selle asemel on nõutud PCR-test, mis oleks läbi viidud vähemalt 96 tundi enne reisi algust. Seišellidega võrreldes on Maldiividel veebruarikuu palju nauditavam, sest vihma tõenäosus on madal. Kuum ja kuiv ilm käib käsikäes keskeltläbi 10 tunni päikesepaistega päevas.

Veetemperatuur on samuti võrratu. Keskmine temperatuur jääb 28 kraadi ringi, mis muudab selle India ookeani ranniku kirjeldamatult mõnusaks kohaks, kuhu sisse hüpata ja veemõnusid nautida. Küll aga võivad kuumi reisiootusi veidi jahutada keskmisest kallimad lennupiletid.

Kui kõrvale jätta ootamatud lennudiilid, siis tavapärased edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast Malesse jäävad 650–900 euro vahemikku. Aeg-ajalt pakuvad aga Turkish Airlines, KLM ja Air France keskmisest odavamaid pileteid Maldiividele. Samas tuleb arvestada, et sel juhul võib olla alguspunktiks hoopiski Helsingi või Riia.

#4: Mehhiko