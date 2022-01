Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Nüüd oluline info neile, kes ei taha millestki ilma jääda. See puudutab üritusi/näitusi, mis on viimast korda nähtavad. Näiteks Niguliste kirik läheb remonti ja viimane võimalus on käia salakäikudes. Eelregistreerimisega on pühapäevaks veel viimased ajad. Kui seal käidud, mine läbi ka Piparkoogimaania näituselt — vaata, mida huvitavat saab piparkoogitaignast meisterdada.