Türgi hotellijuhid: saime oma majutusasutused avada küll alles juulis, kuid oleme juba plussis!

Küsimustele vastavad OTI Hotels & Resorts tegevjuht Hakan Yilmaz ja turundus- ja müügidirektor Balim Arzu Ekin.

Kui kõvasti tabas koroonapandeemia teie hotelliketti? Kuidas te olete seda kõike alates märtsist 2020 kuni praeguseni hallanud?

Kuni selle aasta juulini olid meie hotellid suletud, sest piirid olid kinni. Turismitegevus puudus, samal ajal pidime maksma edasi hotellide hoolduskulusid ja ka töötajatele palka. Oli raske, aga saime hakkama.

Kas saite rasketel aegadel abi ka Türgi valitsuselt?

Türgi valitsus toetas turismitööstust samuti nagu ka kõiki teisi tööstusharusid — kõik seaduslikud maksed on edasi lükatud aastani 2022, käibemaksu on vähendatud.

Kuidas teie hotellil praegu läheb?

Hooaeg on müügi mõttes edukalt lõpetatud. Me pole küll veel jõudnud 2019. aasta müüginumbriteni, kuid oleme sellele juba väga lähedal.

Mis on peamised riigid, kust teie külalised tulevad?

Sel aastal oli kõige rohkem külalisi Saksamaalt, Poolast, Balti riikidest, Balkani riikidest, Ukrainast, Venemaalt. Palju oli ka siseturiste. Järgmisel aastal võtame juba vastu ka külalisi Suurbritanniast.

Millised on teie lootused ja plaanid tulevikuks?

Meie eesmärk on alati pakkuda külalistele maksimaalset rahulolu hotellide kontseptsiooni arendamise kaudu igas mõttes ja me jälgime kõigi meie külaliste tagasisidet, et pidevalt parandada meie teenuste taset.

Mille poolest erinevad teie keti hotellid teiste tuntud kettide hotellidest?

Meie juhtkonna filosoofia on säilitada kõrge teenindustase, et tagada alati külaliste rahulolu.

Teenindustaseme eesmärgi saavutamiseks tegutseme aastapõhise plaani alusel, kuhu kuuluvad töötajate koolitused, kontseptsioonide arendamine ja renoveerimine. Lisaks on kõikides meie majutusasutustes hinna ja teenuse tase väga heas tasakaalus.

Palun öelge mulle mõned head põhjused, miks inimesed peaksid reisima Türki?