SUUR GALERII | Kodumaal tundub pisut jahe? Soojenda end vaadates Türgi rannapilte

Käisime läbi paljud Türgi lõunaranniku rannad, sealhulgas ka avalikud rannad, kus kohalikud, eelkõige muidugi naised päevitavad ja ujuvad pealaest jalatallani riides. Randa on tuldud kogu perega, teinekord ka kogu suguvõsaga ning kaasas on toit, lauad-toolid, telk ja kõik muu, mis enda hästi tundmiseks vajalik peaks olema. Bikiinides turistide peale avalikes randades kohalike poolt viltu ei vaadata, küll aga pead palju põgenema — või kui piisavalt kiired jalad ei ole, siis ütlema palju “ei”, sest valget turisti hakkavad kohe jälitama kõikvõimalike asjade müüjad. Võid muidugi öelda ka “jah” ja soetada endale korralik varu vilepille, ujumisrõngaid, nahktagisid, brändikotte ja parfüüme. Üsna odava hinna eest. Kuurortide randadesse kolamüüjaid üldjuhul ei lubata.

Õhutemperatuur on Türgi lõunarannikul oktoobris 25-30 kraadi, merevesi umbes sama — kui lähed ujuma päikeseloojangu ajal, on eriti mõnus, sest merevesi on õhust soojem. Suurte lainete tõttu võib vahel rannas punane lipp väljas olla, aga meie seal olemise ajal oli ujumiskeeld vaid ühel päeval. Salaja keelupäevadel ujuma minna ei maksa, vetelpäästja on kohe platsis riidlemas või vajadusel lainetest välja lohistamas.