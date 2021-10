VIDEO | Vaata, mida soovitavad kaks eestlannat Türgi puhkusel teha ja mida meestele öelda ei tohi

Nüüdseks hakkab rannahooaeg Türgis juba lõppema, kuid juba varsti algab uus — ja isegi sel vahepealsel ajal annab Türgi lõunaranniku ilm ilusti Eesti suve mõõdu välja, nii et kellele meeldib jahedapoolne suvi, sellel tasub tegelikult sinna minna just hooajavälisel ajal. Näiteks matkamiseks on Türgi talv ideaalne.