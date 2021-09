Hotell Türgis, kus pakutakse päikese kõrvale mugavust ja luksust

Kas juba unistate puhkusest Rixos Beldibi hotellis ? Rixos Beldibi ainuesindaja kogu Baltikumis on reisikorraldaja TUI Baltics. Mainekas reisikorraldaja on turismi valdkonna liider Euroopas ja pakub teile eksklusiivseid hotelle, parimaid hindu ning suurepärast teenindust. TUI Baltics esindused asuvad Tallinnas, Riias ja Vilniuses, mis võimaldab kõigi kolm riigi klientidel leida just endale sobivaima pakkumise ja sihtkoha.