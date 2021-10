Välja on töötatud uus algoritm: kuidas leida üles kõige atraktiivsemad reisisihtkohad just sinu jaoks?

Luberg hindab seda, et tema loodud soovitusalgoritm pakub turistile võimaluse kogeda visuaalselt atraktiivseid paiku üle maailma. „Kui reisi eesmärk on saada vinge elamus, siis just sellised paigad võiksid seda pakkuda. Tuhanded turistid üle maailma on loonud ühisteadmise sellest, mis läheb inimestele korda. Kui mõne soovituse puhul võetakse aluseks mõne eksperdi arvamust, siis meie jaoks ekspert ongi tavaline inimene. Ja me leiame, et tavaline inimene on just see, kes oskab meie soovitusi hinnata,“ selgitas Luberg.