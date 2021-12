MÕISTATUS LAHENDATUD | Põnevad saladused, mis on iidset päritolu vaatamisväärsuste kohta hiljuti avastatud

2018. aasta lõpus avastati sealt savisein ja 19 puidust kuju. Arvatakse, et kujud maeti ligikaudu 750 aastat tagasi. Kujud on umbes 70 cm pikad ja kaetud saviga. Tundub, nagu hoiaksid kujud valitsuskeppi ja kilpi. Eksperdid usuvad, et kujusid kasutati valvuritena.

Üllatavad vaatamisväärsused Chan Chan'is Paljud on kuulnud Machu Picchust, kuid Chan Chan’i linnast, mis asub samuti Peruus, pole enamik inimesi kuulnud. Chan Chan’i hiilgepäevad olid 15. sajandil. Tänapäeval on seal vaid üksikud seinad ja läbikäigud. Sellest hoolimata jätkatakse salapärase paiga uurimisega.

101 meetri kõrgust ehitist on uuritud ja renoveeritud. Tegevuse käigus avastati mitmeid aardeid, mille seas olid peidetud hauakambrid ja sarkofaagid muumiatega. Arheoloogid on sealt veel leidnud kivi lõikamise tööriistu ja surimaske.

Benti püramiidi ümbritsevad saladused See ei pruugi olla küll Egiptuse kõige kuulsam püramiid, kuid peidab endas siiski väga palju saladusi. Külalistele 2019. aastal taasavatud vaatamisväärsus on olnud suletud 60ndatest saadik. Püramiid asub Egiptuse pealinnast Kairost 40 kilomeetri kaugusel. Arvatakse, et Benti püramiid on umbes 4600 aastat vana ja ehitatud vaarao Sneferu’le. Vaatamata püramiidi kõrgele vanusele avastatakse selle rikkusi alles nüüd.

Kuningate orus asub saladustest pungil Tutanhamoni hauakamber. Kui Howard Carter 1925. aastal hauakambri avas, leiti sarkofaagi seest kaks pistoda, millest üks oli asetatud endise vaarao reie peale. Nüüdseks on leitud kinnitust, et pistodad on valmistatud meteoriidilist päritolu materjalist.

Nii põnev on saada teada, milline elu neis iidsetes ehitistes ja nende ümber kunagi käis. On tehtud palju avastusi, kuid palju on jäänud ka saladusteks. Loe avastuste kohta nende viieteistkümne vaatamisväärsuse juurest ja uuri asja veelgi rohkem sügavuti, vaadates artiklile lisatud videoid.

Tehnoloogia, mida kasutati, paljastas, et nähtaval olevad varemed on ainult väike osa maiade linnast. Avastati tundmatud paleed ja kindlused. Lisaks leiti veel iidsed teed ja niisutamise süsteemid. Uus informatsioon on teadlaste arvates tõend sellest, et 2072 ruutkilomeetrisel alal võis elada ligikaudu 10 kuni 15 miljonit inimest. Algselt arvati, et alal elas umbes viis miljonit inimest.

Müstiline maiade linn Tikal asub Guatemala põhjaosas. Arvatakse, et linn on rajatud aastal 600 eKr ja võimsad püramiidid on hiljem juurde ehitatud (umbes aastatel 600-900 pKr). Aastal 2018 tegid eksperdid tänu moodsale tehnoloogiale huvitava avastuse.

Esmalt leidsid ehitajad hoone renoveerimise ajal mitmete sammaste pealt punase värviga kirjutatud numbrid. Tehti kindlaks, et numbrid näitavad, et pealtvaatajad järgisid kindlat sisenemis-ja istumisplaani. Veel üks hiljutine avastus on see, et peale Rooma impeeriumi lagunemist ehitas üks paruniperekond teatrihoone lõunaküljele kindluse. Avastati, et Colosseumi kivides olevad augud puidust kõnnitee kõrval, mida perekond kasutas, olid mõeldud jälgimiseks, ega ükski vaenlane neile lähedale pole sattunud. Kuigi paruniperekonna jälgi on Colosseumi juures vähe alles, aitavad sellised detailid aru saada hoone keerukast ajaloost.

Rooma kolossaalne amfiteater on vaatamisväärsus, kus paljud soovivad ära käia. Colosseumi ehitus algas aastal 70 Rooma imperaatori Vespasiani jaoks. Peale hoone avamist said tuhanded pealtvaatajad näha gladiaatorite võitlusi. Viimased uurimused on aga näidanud, et Colosseum peidab endas rohkem saladusi, kui keegi arvata oskaks.

Õnneks säilis palee maa all kenasti. Hiljuti restaureerimistööde ajal avastati sealt terve ruum, millele pandi nimeks Sfinksi tuba. Tegu on väiksemapoolse kambriga, mis on kaunistatud seinamaalingutega. Kuigi seal on veel palju avastada, on eksperdid vastu hoone edasi uurimisele, kuna kardavad, et edasi uurides võib hoone struktuur ebastabiilseks muutuda ja laguneda.

El Castillo püramiid peidab endas rohkem, kui algselt arvati Arvatakse, et iidne maiade linn Chichén Itzá pärineb 6. sajandist. Chichén Itzá juveeliks on 24 meetri kõrgune püramiid El Castillo ehk Kukulkani püramiid, mille nimi viitab lossile. Selle kujundus, 365 astet, üks igale päevale aastas, on viide maiade kalendrile.

Iidsed tunnelid Kuu püramiidi all Püramiid asub vähem kui tunnise autosõidu kaugusel Mexico Cityst. Arvatakse, et linna hiilgeaeg jääb 100 eKr ja 650 pKr vahele. Kuu püramiid peidab endas väga huvitavaid saladusi.

Teadlaste sõnul on selgelt näha kahe erineva ehitusstiili vahet. Varasemad osad on ehitatud väiksemate kividega, hilisemad aga suuremate kividega.

Ka arheoloogide huvi on selle vaatamisväärsuse vastu suur. Uus uurimus paljastab, et linna tabas aastal 1450 maavärin. 2018. aastal leiti Machu Picchu olulistemal ehitistel kahjustusi. Eksperdid seostavaid neid kunagise maavärinaga. Arvatakse, et maavärvin oli ka inkade ehitusstiili muutmise põhjuseks.

Ajalooline maavärin Machu Picchus Andide mägedesse peidetud inkade linna varemed on maailma üks kuulsamaid ajaloolisi alasid. Igal aastal külastab Machu Picchut üle poole miljoni inimese. Kuid iidne vaatamisväärsus on suure külastajate arvu tõttu kannatanud ja 2017.aastal kehtestati seal karmimad piirangud. Siiski püsib inimeste huvi iidse inkade linna vastu suur.

2016. aastal leiti linnast uus ehitis, mis asub Petra keskusest ainult 800 meetri kaugusel. Tegu on monumendiga, millel on suur platvorm, mille peal asetseb väiksem platvorm. Arheoloogid pole veel hoone eesmärgile kinnitust leidnud, kuid usuvad, et seda kasutati erinevate tseremooniate läbi viimiseks.

On vähe iidseid linnu, mis on sama lummavad kui Petra. Linna rajamise aastad on teadmata, kuid ajaloolased arvavad, et linna hiilgeaeg lõppes maavärinaga 4. sajandil pKr. Arheoloogid jätkavad linna avastamist.

Aastal 2016 avastasid teadlased midagi imelist. Nimelt teadsid nad juba, et püramiidi sees on peidus üks väiksem püramiid, kuid tänu uudsele tehnoloogiale avastasid nad ka kolmanda. Arvatakse, et kolmas püramiid on umbes 10 meetri kõrgune. Kolmanda püramiidi leidmine on kinnitanud seda, et linna ehitamine jagunes kolmeks perioodiks. Eeldatakse, et viimane püramiid ehitati umbes 500 või 800 pKr, enne kui tolteegid linna jõudsid.



Päris põhjus Lihavõttesaare kujude taga



Lihavõttesaar on tuntud oma kujude poolest. Saarelt võib leida sadu kivist kujusid. Kuigi nende täpne loomise aeg pole kindel, arvatakse, et see jääb 1050-1680 pKr vahemikku. Tõeline saladus peitub aga selles, miks neid kujud üldse loodi. Peale aastaid uurimist on mõned teadlased arvamusel, et nad on vastuseni jõudnud. Hoolikalt kujude paigutust uurides on nad jõudnud järeldusele, et neil on seos puhta vee olemasoluga.

Kuigi saarel pole allikaid, on leitud, et ranniku lähedal ilmub värske vesi maa seest pinnale. Teadlased pole kindlad, miks need kujud nii suured peavad olema, kuid on veendunud, et neil on seos puhta veega.



Pompei varjatud maja



Peaaegu kõik on kuulnud Pompei’st, linnast, mis jäi tuha alla peale Vesuuvi purset aastal 79. Tänaseks meelitab linn tohutult turiste ja ajaloolasi üle maailma. Linna uurimine on täies hoos. 2018. aastal leiti sealt Jupiteri maja.

Tegu on kunsti täis majaga, mis suure tõenäosusega kuulus mõnele Pompei rikkurile. Arheoloogid usuvad, et maja on avastatud juba varem, kuid teiste põnevate ehitiste seas ta lihtsalt unustati. Selline leid annab hea vaate Pompei kõrgklassi inimeste ellu.

Hadrianuse müüri varjatud ajalugu



See võimas Põhja-Inglismaal asuv müür on 118 kilomeetrit pikk ja pärineb aastast 120. Müür oli Rooma keisri Hadrianuse idee, kes tahtis selgelt näidata, kust läheb Rooma piir. Müüri uurimine on andnud palju informatsiooni Rooma ajaloo kohta.