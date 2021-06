Põnev uuring: kuhu soovivad eestlased kõige enam reisida ja miks?

Kõige enam tekitab reisimine õnnetunnet 35-44 aastaste naiste seas, kes elavad Tallinnas ning 36% kõigist vastanutest sooviks esimesel võimalusel lennata puhkusele Vahemere äärde.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on hea meel näha, et soov reisida ei ole kuhugi kadunud ja paljud on valmis puhkusereisi ette võtma. „Arusaadavalt on vaktsineeritud inimesed aktiivsemad ja ei karda lendamist. Siiski on jätkuvalt inimesi, kes tunnevad muret reisimisega seotud keerukuste ees ning võivad olla varasemast ettevaatlikumad," rääkis Pärgmäe ja lisas, et seda kinnitavad ka tulemused, mille kohaselt 20% vastanuist pelgab keerulist asjaajamist ning 25% sihtriigis muutuvad piiranguid.

„Kinnitan, et teeme iga päev tööd selle nimel, et kõik reisijate küsimused saaksid vastused ning kõik hirmud maandatud, kuid kindlasti on oluline, et iga reisile suunduja teeb ära ka kodutöö, tutvub sihtriigi reisitingimustega ning käitub vastutustundlikult."

Iga viies vastaja ehk 19% sooviks minna külla sõpradele või sugulastele. 13% vastanutest võtaks ette loodusmatka mõnda eksootilisse riiki ja 11% vastanutest vanuses 15-24 naudiks suurlinnareisi. "Puhkuste aeg on käes ja otselennud puhkusesihtkohtadesse ning paketireisid on selle suve teema, sest inimesed on pikalt kodudes istunud. Eestisse saabuvate välisturistide arvude taastumist näeme suuremas mahus ilmselt järgmisel aastal," lisas Pärgmäe.

Hetkel on Tallinna lennujaamast võimalik otse lennata 23 sihtkohta ning nädala lõpus lisanduvad liinid Rooma ja Zürichisse. Kõigi sihtkohtadega on võimalik tutvuda lennujaama kodulehel.

Küsitluse käigus uuriti ka suhtumist võimalikku nakatumisse. 37% vastanutest ütles, et nad on vaktsineeritud ja ei karda reisida. Vaid 9% vastanutest ei julge reisida, sest kardab nakatumist.