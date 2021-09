Mis üritused toimuvad üle Eesti sel nädalavahetusel? Vaata järele!

Tallinnas toimub laupäeval-pühapäeval pikkade traditsioonidega Tallinna maraton, Eesti suurim rahvusvaheline spordisündmus, kus kavas mitme pikkusega distantse. Kiiremad saavad veel reedel end kirja panna, kes joosta ei soovi, saab minna raja äärde kaasa elama, sest üritus on tõepoolest nii populaarne, et kindlasti leiab jooksjate hulgast mitmeid tuttavaid, kellele "juurde-juurde!" hõigata. Tasub olla tähelepanelik, sest Tallinna maratoni toimumiseks on muudetud osas kohtades ka liikluskorraldust. Paralleelselt suursündmusega saab end kirja panna ka kogu septembris toimuvale virtuaaljooksule, kus saab maratonidistantsi läbida ka osade kaupa. Pühapäeval toimub ka maailma suuruselt kolmanda maastikurattamaratoni - Tartu Rattamaratoni - raames treeningpäev ja teatemaraton.