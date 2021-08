Jõuad veel: üheksa ideed, mida suve lõpus Lõuna-Eestis teha

Lõuna-Eestis toimuv leiab aset igal aastal aprillis. Sel suvel saad aga maratoni radadel seigelda endale sobivas tempos ja sobival ajal. Elamus on igal juhul garanteeritud, lisaks näed kohti, kuhu jalgsi on raske ligi pääseda.

Lõuna-Eesti pakub külastajale nii olemise paika, avastamisrõõmu, lõõgastumis- ja ravivõimalusi, maitseelamusi kui ka töö tegemise kohta. See on paik, kus põimuvad moodne ja ürgne, põnevad maitsed ja ehedad elamused. Siinsed teed on käänulised, ent vahemaad väikesed ja avastamisrõõmu palju. Selleks, et meeldejääva Lõuna-Eesti reisi planeerimine oleks võimalikult lihtne, oleme inspiratsiooniks kokku pannud üheksa põnevat teekonda koos soovitustega. Täpsed marsruudid leiad teksti alt.

6. Vändates lõunas

Lõuna-Eesti mitmekesine maastik pakub väljakutseid ka kogenud jalgratturile — sügavad orud vahelduvad järskude nõlvadega, sirged maanteed käänuliste kruusateedega. Teisalt on vahemaad piisavalt lühikesed, et jõuda hõlpsa vaevaga ühest kohast teise ning vahepeal vaatamisväärsusi külastada ja kohalikes kohvikutes maitseelamusi nautida. Teekond viib sind kas lähistele, kanti või hoopis , lisaks veel mõned väga põnevad paigad.

7. Mullid, muda ja mudimine

Parim vaheldus argirutiinile, linnamürale ja kiirele elutempole on tore nädalavahetus koos parimate sõbrannadega! Seda marsruuti iseloomustavad looduslähedus, puhtad maitsed ja kultuur ning see kaasab piirkonna parimaid palasid — matkarajad, muuseumid, paadiretk, kohaliku toit ja muidugi looduslikud spaaprotseduurid , mis on tuntud oma mineraalvee ja ravimuda poolest.

8. Oskar Luts, Kalevipoeg ja mammut

Õppimine ei pea olema igav ja on teada-tuntud tõsiasi, et uusi teadmisi omandame tihti kõige paremini just mängulisel teel. Võta osa koolipäevast , kus õppisid „Kevade” tegelased; koge seikluslikul moel Eesti rahvuseepose kõige olulisemaid sündmusi; ja saa teada, kuidas jääaeg meie maastikku on kujundanud. Pane oma nutikus ja kiirus proovile, ühtaegu nii hariv kui ka lõbus teekond ootab!

9. Enne töö, siis lõbu

Töökeskkonna vahetamine aitab rutiinist välja murda ja soodustab uute ideede teket. Lõuna-Eesti kuppelmaastiku keskel näiteks või saad eemalduda linnakärast ja keskenduda olulisele. Ühelt poolt on siin olemas vaikus ja rahu, et saaksid täielikult tööle pühenduda, teisalt leiad siit toredaid vaba aja tegevusi, et pärast (või miks mitte ka enne) produktiivset tööpäeva terve tiimiga meelt lahutada või looduses lõõgastuda.

