Idee nädalavahetuseks | Laupäeval toimub laadahooaja kirss tordil — Jäneda sügislaat

Jäneda sügislaat on kandnud enam kui tosin aastat ehtsat laadatraditsiooni ehk siis õigustanud igati oma nime ning sellega meelitanud kohale kauplejaid ning ostjaid. Laadal kauplejad toovad müügiks nii köögi- ja puuvilju, kodus valmistatud liha- ja kalatooteid, suure valiku kõigest värskest ja värvilisest, mida pakub sügisene aed.

Kuna september on Eesti toidu kuu ja kodumaist toitu hinnatakse üha enam, siis on laadalistel võimalik tutvuda Põhja-Eesti kohaliku toidu turualaga. Kel on koolilapsele spordiriided või -jalatsid ostmata, hoidistamiseks purgikaaned puudu või on kavas koduaeda osta uusi põõsaid-puid, leiab soovitu just laadaplatsilt.

Millist õunasorti osta koduaeda, millise välimuse ja maitsega väljavalitud sort on, selles aitab selgust saada Rebase talu perenaine Piia Tiigimäe, kes valmistab sügislaadaks ette Musta Täku talli II korrusel õunanäituse, kus ta näitab oma koduaias kasvavaid õunasorte.

“Meie aias kasvab 130 erinevat õunasorti, näitusele toome umbes 70. Vaadata on näiteks selle aasta parimaks õunasordiks valitud "Krista", hea maitsega "Liivika", "Kaari", samuti paljud uued sordid, mil on perspektiivi just maitse, välimuse ja hea säilivuse tõttu. Lisaks õuntele toome näha ka mõningad kartulisordid, mida meie põllul kasvab kokku 13,” ütles Tiigimäe.

Kui sügisannid autosse viidud, tasub istet võtta välilava ees, kus esinevad keskpäeval nii Jäneda põhikooli kui ka Tapa muusika- ja kunstikooli õpilased ja õpetajad ning kell 13 Ivo Linna koos Anti Kammistega.

Taas on kohal vaktsineerimisbuss. Viimast päeva on avatud käsitöökeskus, mis läheb järgmise kevadeni ehk aia- ja lillelaadani talvepuhkusele. Laupäeval on huvilistele aga võimalik osaleda niplispitsi ja rahvariidevöö valmistamise õpitubades. Ka Jäneda lossis on vaatamiseks mitmed huvitavad näitused.

“Kindlasti palume kaasa võtta Covid-tõend või siis negatiivse kiirtesti tulemus. Kohapeal on võimalus teha kiirtest Jäneda A jaO kauplusepoolses väravas, hind 10 eurot sisaldab ka sissepääsutasu,” ütles sügislaada peakorraldaja Enno Must.