VIDEO | Omanäolise kultuuriga Peipsimaa pakub elamusi ka kõige nõudlikumale seiklejale

Mööda Peipsi järve rannikut looklev Sibulatee ühendab vene vanausuliste, eesti talupoja ja baltisaksa mõisakultuuri. Need on tõelised Sibulatee vaatamisväärsused. Lõunast võib Sibulatee alguspunktiks lugeda Emajõe suudmes, Emajõe suursoos asuvat Varnjat ja selle lõpuks Kodavere kandi põlisküla Sääritsat. Sibulatee Tartumaal läbib paljusid maagilisi kohtasid, mis jäävad kummitama veel pikaks ajaks peale Sibulatee külastamist. Selle veidi üle 30 kilomeetri pikkuse teekonna vaieldamatuks staariks on tänavkülad, kus üksteise kõrvale pikitud mitmevärvilised vanausuliste kodud annavad juba esmavaatlusel märku, et tegemist on omanäolise kultuuriga, mis on end aastate jooksul vähe mõjutada lasknud.