Põltsamaale tasub sõita: sealt leiab nii Põhja-Liivimaa Veneetsia kui väga värvikate endiste asukate poolest tuntud võimsa lossi

Mis on ühist krahv Bobrinskil, Gagarinil ja esimesel eestikeelsel ajakirjandusväljaandel? Muide, neid ühendab ka esimene sinimustvalge, Liivimaa kuningriik ja Kosmos. Tundub, et läheb aina segasemaks?

Hästi, see on Põltsamaa.

Mööngem, et Eestimaal ei ole just palju kohti, mis kannavad sedavõrd kirevat ja mosaiikset lugu. Mandri-Eesti keskpunkti lähedal asuv umbes 4000 elanikuga linnake on üksvahe „ristitud“ ka veinipealinnaks. Samahästi võinuks Põltsamaa kanda ka roosilinna tiitlit – asub siin ju Baltimaade suurim rosaarium ja uhke linnasüda, Roosisaar.

Aga kas olete kuulnud, et Põltsamaa on ka Põhja-Liivimaa Veneetsia?

Siin on kokku 19 silda – rohkem kui kusagil mujal Eestis. Need ületavad Põltsamaa jõge, ühendavad kaldaid jõesaartega või kulgevad üle vallikraavi. On Sauna sild ja Saunasaar. Naiste silda küll ei ole, aga on Naistesaar. See-eest on Särtsu sild.