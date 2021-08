Visit Estonia soovitab: mida teha algaval pikal nädalavahetusel?

Kõnekas kunstifestival toimub reedel ja laupäeval ka Tartus. Linnafestivali UIT eesmärgiks on avastada Tartu linnaruumi. UIT tunneb huvi selle vastu, kuidas me linnaruumi tunnetame ja kasutame, ning teeb distsipliinideülest koostööd nii kohalike kui ka väliskunstnikega selleks, et pakkuda publikule võimalust oma linna teisest perspektiivist vaadelda. Festivalil toimuvad etendused, installatsioonid, kontserdid, linnatuurid ja -mängud, aga ka üritused lastele.

Natuke taasiseseisvumist puudutav üritus on ka Narvas toimuv Vabaduse teatrifestival, mille programmis on väiketeatrid riikidest, kus on tõsiseid probleeme vaba sõna levitamisega ning kus viimastel aastatel on teatritegijatel olnud kokkupuuteid loomingulist tegevust piirava tsensuuriga. Tegemist pole vaid idariikide probleemiga, markantseid näiteid on võtta ka siitsamast Euroopast, kus tsensuur mõjutab üha rohkem vaba loomingut.