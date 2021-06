Värske uuringu järgi plaanib kolmandik Eesti inimestest sel suvel puhata välismaal

Suurem osa inimestest plaanib siiski puhata kodumaal ja teha seda rannikualadel või veekogude ääres. 32% elanikkonnast plaanib puhkuse ajal minna mere äärde ning 29% veedaks seda järvede ääres või oma suvilas. Puhkuse ajal jääb koju 31%, kelle seas on rohkem neid, kes elavad väiksemates linnades ja maapiirkondades, näitas Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuring.

“Nagu alati, on põhjuseid erinevaid, kuid olulist rolli mängib sel aastal kindlasti ebakindlus võimaliku nakkuse ja välisriikide karantiinide näol. Kuna paljud meelelahutuslikud atraktsioonid jäävad veel suletuks, võib lastega reisijatel olla soov välisreisid veidi edasi lükata. Samas on suvi siiski hea aeg minna Eestimaad avastama. Seeläbi on võimalus toetada ka kodumaist turismisektorit, mis samuti aastaga kannatada on saanud,” nentis Gjensidige reisikindlustuse tootejuht Terje Rabe.

Läti ja Leedu lõikes ilmneb vastustest, et kolmandik Leedu inimestest loodab sel suvel reisida välismaale ning 34% külastada mereranda. Lätis on need näitajad vastavalt 27% ja 24%. Sarnaselt Eestile veedab 31% Läti elanikest suvepuhkuse oma kodus (Leedus aga 23%).

2020. aasta Sprinter Researchi läbiviidud uuringu põhjal tunneb 43% Eesti inimestest, et parim viis puhkamiseks on sõita perega välismaale. Seevastu 34% vastanutest leiab, et ideaalne puhkus tähendab reisimist perega siinsamas Eestis.

Rabe hinnangul on välismaale sõitmiseks olukord lootustandev: „Varakevadel lootis ligi 30% eestlastest reisida välismaale. Kuna nakkuskordajad langevad üha enam ja piirangudki järk-järgult leevenevad, võib ilmselt öelda, et paljude soov reisile minna ka täitub. Lisaks annab reisimise lootust ka digitaalne COVID-sertifikaat, mis 1. juulist on saadaval kõigile Euroopa Liidu liikmetele. Selle saavad endale taotleda inimesed, kes on end vaktsineerinud, viiruse läbi põdenud (omavad antikehasid) või negatiivse testi andnud — see võimaldab inimestel liidu riikides hõlpsamalt reisida,” ütles Gjensidige esindaja.

Gjensidige tellitud ja NielsenIQ läbiviidud uuringus küsitleti 4800 inimest Balti riikides vanuserühmas 16-64. Küsitlus viidi läbi 2021. aasta veebruaris.