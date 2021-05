Euroopa Liidu koroonapassi saab ametlikult kasutama hakata juuli algusest

Uue lahenduse eesmärk on hõlbustada ohutut ja vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal, esitades tõendid selle kohta, et inimene on viiruse vastu vaktsineeritud, tema testitulemus on negatiivne või on COVID-19-st tervenenud. Esimeseks juuliks kasutusele võetav tunnistus on saadaval digitaalsel kujul ja paberkandjal, sisaldab QR-koodi ja väljastatakse tasuta.