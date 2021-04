Reisikorraldaja soovitab inimestel vaatamata raskustele taas reisima hakata: "Elades Eestis ilma D-vitamiini, sooja mere ja päikeseta pole terve olla võimalik. Juba aasta on pandeemia algusest möödas, aitab küll! Lendame, sõidame, lähme merekruiisile — sellel suvehooajal on kõik on juba saadaval." Anna sõnul tuleb seda kõike loomulikult teha turvaliselt ja piiranguid järgides, aga liiga palju karta pole ka tervislik.