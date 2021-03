Tallinn loodab suveüritused päästa Soome turistide abiga

Tallinn on suurim turistide tõmbekeskus Eestis, kuid teadmatus, kas viiruse levik saadakse pidama ning millised saavad olema valitsuse otsused, ei luba vähemalt suve esimeseks pooleks selgeid plaane teha ei linnal ega eraettevõtjatel. Tallinna linnavalitsuses kaalutakse praegu, kui õigustatud on üldse maksumaksja raha meelelahutusele kulutada, ütles ERR-ile abilinnapea Aivar Riisalu.

Riisalu sõnul on linnal olemas praktiline kogemus talvest, kui koostöös ettevõtjatega korraldati piirangutele vaatamata jõuluprogramm. "Aga kuna talvine olukord oli suhteliselt stabiilne ja nakatumisnäitajad ei olnud väga kõrged, siis praegune olukord on pannud meid mõtlema, kas meil on moraalset õigust kulutada ressurssi situatsioonis, kus üritused tuleb ära jätta," lausus ta, lisades, et talvel läbiproovitud mudelit üritatakse suvel siiski rakendada.