Kurb uudis: ülipopulaarne turismimess Tourest jääb sellel aastal ära

“Täna on meie kõikide peamiseks ülesandeks aidata kaasa nakkuse leviku pidurdumisele. Peame väga oluliseks kõikide eksponentide ning messil osalejate turvalisust ning seetõttu tegime otsuse tänavuaastane Tourest edasi lükata järgmisesse veebruari, kui olukord on võrreldes tänasega loodetavasti rõõmsam,” ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus.

„Kuigi COVID-19 vaktsineerimine Eestis on alanud, ei ole me kindlad, et selleks kevadeks on saavutatud piisav üleriigiline katvus,“ selgitas Lugus. „Touresti selle aasta üks teemaviiteid oli #reisivastutustundlikult ning olgugi, et tööd on messi toimumise nimel palju tehtud, soovime ürituse ära jätmisega vastutustundlikkust näidata.“