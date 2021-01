Väikeettevõtja Peipsi äärest: ma olen nii pettunud EASis ja kogu valitsusala tegemistes, et seda on raske sõnadesse panna

Ma olen nii pettunud EASis ja kogu valitsusala tegemistes, et seda on raske sõnadesse panna. Ja ma pole ainus, teadaolevalt 250 või rohkem turismiettevõtjat olid valmistunud oma äriideed esitama. Raha antakse umbes kümnele. Konkurents on tihe ja eks EAS valib ka alati suurfirmasid, Lottemaad jne, aga see, et isegi oma ideed esitada ei saa, see on tõesti tase! Eriti, et varasemalt on see välja kommunikeeritud. Poole sõidu pealt hobuseid ei vahetata!