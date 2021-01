Turismitoetuste raha sai otsa 26 minutiga, ettevõtjad on marus. "See oli tormijooks, ettevõtjate mõnitamine."

EAS teatab oma kodulehel, et täna hommikul avatud turismitoetuste vastuvõtmine on suletud.

"Taotluste vastuvõtt on suletud, kuna taotlusvooru eelarve on esitatud taotlustega täitunud.

Taotlemine oli avatud 7. jaanuar 2021 kell 9:00 - 9:26. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt kinnitatud taotlusvooru eelarvemaht on 2,1 miljonit eurot. Taotlemine oli jooksev, taotlusi võeti vastu 2,5 kordselt üle vooru kinnitatud eelarveta," seisab sihtasutuse kodulehel.

Algselt pidi jagatava raha olema 4,1 miljonit eurot, kuid ministeerium otsustas seda summat kärpida poole väiksemaks.

Spaaliit: enamus ei saanud isegi taotlust esitada

Eesti spaaliidu juht Aire Toffer ütles, et enamik nende liidu ettevõtteid, kes taotlust soovisid esitada ei jõudnud oma projekti sisestamisega ajaraamidesse.

"Taotluste esitamine lõppes tõepoolest varakult ning meie liidust oli väga palju liikmeid, kes oma projekte esitada soovisid. Selles, et taotluste hulk kohe täis sai, pole midagi üllatavat, eelarve on nii väike ja toetuse taotlejaid on nii palju. See on tormijooks summale. EASi hinnangul ja varasemate konsultatsioonide põhjal oli selliseid ettevõtteid 150-200, kel olid suured projektid ette valmistatud, kulutatud palju raha mentoritele jne. Ja siis võtab ministeerium eelarve veel poole väiksemaks.... Ennegi oleks toetust saanud 20-25 projekti, nüüd saab võib-olla ainult 10-11 projekti," oli Toffer nördinud.

"Kui summa kärpimise uudis tuli sel nädalal, me sellele omalt poolt kuidagi reageerida ei jõudnud. Esiteks see aeg oli nii lühike ja elu siin pandeemia ajal on näidanud, et ükskõik, mis pöördumisi teeme, need jäävad kõik vastuseta. Meile on saanud selgeks, et turismi ei taheta toetada ja see on ebaoluline majandusharu poliitikute jaoks.