Kalev Spa juht: me ei saanud pärast suurt remonti aastatki töötada, et ootamatult saabunud rasked ajad paremini üle elada

Kalev Spa veekeskuse ja spordiklubi ruumid on avarad ja täituvus tänases olukorras ei lähegi üle 50%. “Kalev Spa riietusruumides on 680 kappi, millest võiksime täita kuni pooled, kuid sedagi pole juhtunud, sest ühed kliendid tulevad, teised lähevad. Vahede hoidmisesse, maski kandmisesse ja enda järel näiteks vahendite desinfitseerimisse suhtume ainult positiivselt — inimesed peavadki õppima enda järelt puhastama, see on hea tava ka ilma viiruseohuta. Meie kliendid on hästi mõistlikud, hoiavad ise kenasti distantsi, garderoobis ei trügita teise kõrvale, saabudes kantakse enamasti maski.”

Kahju on hotellijuhil ka sellest, et inimestelt võeti vahepeal igasugune vees treenimise võimalus ära ja seda pole võimalik alati teiste treeningutega asendada. “Arvestades seda, kuidas me oleme pingutanud ja kõik meetmed käiku võtnud, et viiruse levikut takistada, ei tundunud see õiglane. Arvestades ka veekeskuse "tehnika viimase sõna” ventilatsiooniseadmeid ja kloorikäitlemist, mis WHO hinnangul koroonaviirusele ei sobi, ei tundunud sugugi loogiline, et me saime vastu jõulupühi taas korralduse uksed sulgeda. Kokku on Kalev Spa veekeskus kriisi puhkemisest alates olnud suletud 99 päeva — need päevad annavad kokku üle 3 kuu, mis on olnud ainult suur kulu ja kahjum, arvestades, et veekeskuse pidamine on nagunii väga suurte püsikuludega seotud. Siin on paraku aga vajalik teatud kriitiline külastajate arv kõigil päevadel, et majandamine üldse ära tasuks. Ka veekeskuse sulgemisjärgne käivitamine on taas suur kulu.”