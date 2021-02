Tallink Hotelsi juhatuse liige: pingutame, et suudaksime kuni reisipiirangute leevenemiseni vastu pidada

Svartsi sõnul ongi kogu lootus piirangute edasisel leevenemisel, et oleks võimalik raskest olukorrast välja tulla. Külalislahkuse ärisektori ootused tervikuna on tema sõnul muidugi sellel, et jätkataks meetmeid, mis aitaksid kõige enam kahju saanud majandusalasid. “Selge on ka see, et piirangute leevenemine Eestis on ainult väike piisk, sektori olukord laiemalt ei parane enne, kui taas on võimalik riikidevaheliselt reisida,” nendib Svarts lõpetuseks.