Tuntud spaade tegevjuht: piirangute pidev muutmine on väga kurnav nii tööandjale kui ka töötajatele

SPA Tours opereerib kolme spaahotelli - Viimsi SPA, Grand Rose SPA ja Meresuu SPA. Ettevõtte tegevjuhi Hardi Kerde sõnul on nüüd taas avatud kõik lubatud teenused ja oodatakse kliendivoogude taastumist tasemele, mis võimaldaks katta lisaks palgafondile ka muud püsikulud. 50% täituvuse nõude ja teiste teistes piirangute kohta Kerdel etteheiteid pole: "Usun, et valdav osa piiranguid on põhjendatud ja jälgime nende täitmist suure hoolsusega. Hetkeolukorras on teatud piirangud vajalikud juba selleks, et need annavad turvatunde nii meie külastajatele kui ka töötajatele."