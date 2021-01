Laulasmaa spaa võtavad üle rootsi omanikud, tegevust jätkatakse uue nime all

LaSpa vastuvõtuala, koosolekuruumid, saunaala ja restoranid on juba renoveeritud. Lõpetamisel on hoolitsuste keskuse Naudi LaSpa renoveerimine. Ümberehitusprojektide disaineriks on sisearhitekt Toomas Korb ja renoveerimistöödesse on investeeritud ligi 5 miljonit eurot. Järgnevatel aastatel plaanivad omanikud investeerida spaakompleksi veel 10 miljonit eurot, et renoveerida kogu hotell, selle territoorium ja veepark. Esimesed renoveeritud toad plaanitakse külalistele avada juba sel kevadel.