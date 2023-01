Aura veekeskuse juhataja Kairit Matto ütleb, et hinnatõusu taga on üleüldine sisendite tõus. „Väga suure osa moodustab energiahindade tõus. Elektrienergia on kallinenud kordades, soojusenergia maksab selle aasta jaanuaris ca 60% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris,“ selgitab ta. Ta lisab, et Aura üksikpiletite hindade tõus jääb vahemikku 50 senti kuni 1 euro, keskmiselt 7 protsenti. Mõne pääsme hind ei tõusnud aga üldse, mõnel juhul oli tõus aga pisut suurem kui 7 protsenti.