Puhka Eestis soovitab: Need on Eesti suurimad ja vingeimad veekeskused

Aura oli pikalt kinni, sest seda renoveeriti – nüüd on see taas avatud ja sellest sai Lõuna-Eesti suurim veekeskus. Torufännidele on oluline teada, et sinna ehitati Eesti moodsaim interaktiivne toru (sinist värvi) – kinnises liutorus on 60 meetri pikkune ja seal on valgus- ja heliefektid, saab vajutada nuppe ja koguda punkte. Rohkeid elamusi pakkuva liu lõpetab veekardin. Muidugi on seal alles ka teada-tuntud roheline ja oranž toru, millest üks on kiirema hoo austajatele ja teine aeglastele kulgejatele. Pisikestele (kuni 7-aastastele) on seal väikene toru – liug lõpeb maandumisrennis, kus sügavust 30 cm.