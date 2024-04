Naine jäi lennust maha, sest tema pass oli tunnistatud kehtetuks. PPA: infosüsteemis saadeti ekslikult hävitamisele vale pass

Delfile poole pöördus murelik lugeja, kelle vanemad pidid eile varahommikul minema Türki puhkusereisile. Reis jäi aga ära, sest lennujaama passikontrollis teatati tema emale, et ta pass on kehtetu. Lennujaama töötaja selgitas, et andmete kohaselt olevat naine ise teinud sügisel avalduse passi kehtetuks tunnistamiseks.