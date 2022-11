SPAADE HINNAVÕRDLUS: kus saab kõige odavamalt puhata?

Võrdluse aluseks võtsime pere, kellel on 2 last. Seega kõik võrdluse alla võetud toad on peretoad, kuhu mahub lisaks kahele täiskasvanule ka kaks last. Selguse mõttes võrdlesime majutuse hindu nädalavahetusel, seega tasub märkimist, et nädala sees on hind märksa madalam. Osade hindade juures on toodud hinnavahemik, kuna hind sõltub külastusaja pikkusest, lapse vanusest jm.